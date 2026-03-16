Referendum anche Arturo Parisi vota Sì | Per fare avanzare una giustizia garantista

Arturo Parisi ha annunciato che parteciperà al referendum sulla giustizia e voterà Sì. Con una dichiarazione pubblica, ha spiegato che il suo voto è motivato dalla volontà di favorire un sistema giudiziario più garantista. La sua scelta si inserisce nel dibattito pubblico in corso, senza ulteriori dettagli o commenti sulle conseguenze.

“Per fare avanzare una giustizia garantista”: con queste parole Arturo Parisi ha annunciato che parteciperà al referendum sulla giustizia e che voterà Sì. L’ex ministro della Difesa e storico esponente del centrosinistra ha presentato la propria decisione in vista del voto del 22 e del 23 marzo come una scelta ponderata, maturata pur riconoscendo i “limiti” del testo. Nel suo intervento su “Libertàeguale.it” ha posto l’accento anche sul clima della campagna referendaria, segnato – a suo giudizio – da quelli che definisce i "manicheismi moralisti". La posizione di Parisi parte innanzitutto dalla decisione di recarsi alle urne. "Andrò a votare per difendere la democrazia", la sua sottolineatura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Referendum, anche Arturo Parisi vota Sì: "Per fare avanzare una giustizia garantista" Articoli correlati Referendum, Arturo Parisi vota Sì: "Per fare avanzare una giustizia garantista"“Per fare avanzare una giustizia garantista”: con queste parole Arturo Parisi ha annunciato che parteciperà al referendum sulla giustizia e che... Arturo Parisi per il Sì al referendum sulla giustiziaArturo Parisi annuncia che andrà a votare e che voterà Sì al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Arturo Parisi Argomenti discussi: Parisi bacchetta (e smentisce) Schlein: Sulle basi Usa la Costituzione non c’entra. Referendum, Arturo Parisi vota sì: Per fare avanzare una giustizia garantistaL’ex ministro del secondo governo Prodi: la riforma ha limiti, ma la separazione delle carriere è necessaria ... msn.com Arturo Parisi per il Sì al referendum sulla giustiziaVoterò Sì, per fare avanzare una giustizia garantista, scrive l'ex ministro della Difesa del secondo governo Prodi ... ilfoglio.it