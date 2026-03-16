Referendum anche Arturo Parisi vota Sì | Per fare avanzare una giustizia garantista

Da ilgiornale.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arturo Parisi ha annunciato che parteciperà al referendum sulla giustizia e voterà Sì. Con una dichiarazione pubblica, ha spiegato che il suo voto è motivato dalla volontà di favorire un sistema giudiziario più garantista. La sua scelta si inserisce nel dibattito pubblico in corso, senza ulteriori dettagli o commenti sulle conseguenze.

“Per fare avanzare una giustizia garantista”: con queste parole Arturo Parisi ha annunciato che parteciperà al referendum sulla giustizia e che voterà Sì. L’ex ministro della Difesa e storico esponente del centrosinistra ha presentato la propria decisione in vista del voto del 22 e del 23 marzo come una scelta ponderata, maturata pur riconoscendo i “limiti” del testo. Nel suo intervento su “Libertàeguale.it” ha posto l’accento anche sul clima della campagna referendaria, segnato – a suo giudizio – da quelli che definisce i "manicheismi moralisti". La posizione di Parisi parte innanzitutto dalla decisione di recarsi alle urne. "Andrò a votare per difendere la democrazia", la sua sottolineatura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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