Isack Hadjar con la Red Bull firma il miglior tempo Antonelli 2° a metà della prima giornata

Durante la prima giornata dei test pre-stagionali a Barcellona, Isack Hadjar con la Red Bull ha registrato il miglior tempo, posizionandosi al momento in testa. Secondo, a distanza di poco, si trova Antonelli. Questi test rappresentano un momento importante per valutare le performance delle vetture e dei piloti in vista della stagione 2026 di Formula 1.

Il francese, nuovo compagno di box di Max Verstappen, è il più veloce. Debuttano le monoposto progettate con i nuovi regolamenti. La Ferrari scenderà in pista domani È di Isack Hadjar (Red Bull) il miglior tempo a metà della prima giornata di test pre-stagionali a Barcellona del Mondiale di F1 2026. Il francese, che da quest'anno è il nuovo compagno di box di Max Verstappen, ha percorso 44 giri e ha fermato il cronometro sull' 1'18"835, davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli, secondo nella classifica tempi con 1'20"700 e 56 giri percorsi. Il terzo tempo l'ha messo a segno Franco Colapinto (Alpine) che ha girato in 1'21"348, quarto Liam Lawson (Racing Bulls) in 1'21"864.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su isack hadjar

Nella prima giornata di test pre-season di Formula 1 a Barcellona, le squadre hanno iniziato a valutare le rispettive vetture.

Ultime notizie su isack hadjar

