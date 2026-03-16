recruiting day di emirates per assistenti di volo data e requisiti necessari

Emirates ha annunciato un recruiting day in Italia dedicato alla selezione di assistenti di volo. La compagnia aerea sta cercando nuovi membri dell’equipaggio di cabina e ha comunicato le date dell’evento, insieme ai requisiti richiesti per partecipare. La selezione si rivolge a candidati interessati a intraprendere una carriera nel settore del trasporto aereo.

Nuove opportunità di lavoro nel settore del trasporto aereo. La compagnia Emirates ha avviato una nuova campagna di selezione per assistenti di volo e ha programmato un recruiting day in Italia per individuare nuovi membri dell’equipaggio di cabina. L’iniziativa rientra nel piano di ampliamento del personale della compagnia con sede a Dubai, che continua a organizzare giornate di selezione in diversi Paesi per reclutare nuovi cabin crew. In Italia il prossimo appuntamento è previsto per il 18 marzo alle ore 9:00 a Bari, dove i candidati potranno partecipare alla giornata di selezione e sostenere le prime fasi del processo di valutazione. Come funziona il recruiting day di Emirates. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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