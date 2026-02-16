Emirates | la campagna di recruiting di assistenti di volo sbarca anche a Palermo

Emirates organizza un evento di reclutamento a Palermo per trovare assistenti di volo, rispondendo alla crescente domanda di personale. Il 19 febbraio, l’azienda aprirà le porte dell’Hotel NH in Foro Italico alle 9 del mattino, offrendo ai candidati l’opportunità di conoscere le posizioni disponibili e di presentare la propria candidatura di persona.

Emirates continua in Italia la ricerca di personale di bordo con un nuovo appuntamento a Palermo. Il prossimo 19 febbraio, infatti, si terrà nel capoluogo siciliano un open day alle 9 all’Hotel NH (Foro Italico Umberto I, 22B). Questi incontri rientrano nel piano strategico della compagnia aerea di continuare a investire sul personale in Italia. La compagnia aerea ha organizzato numerosi open day nel nostro Paese, e oggi più di 922 italiani fanno parte dell'equipaggio di cabina di Emirates, che conta oltre 25.530 membri. In linea con la capillarità del network dell'azienda e della diversità dei membri del suo equipaggio di cabina, con l'obiettivo di portare alta la bandiera dello stile di vita dinamico di Dubai, la ricerca di nuovo personale di bordo arriva, in uno dei momenti più entusiasmanti della storia di Emirates: il riammodernamento degli A380 con l’inserimento della nuova classe di volo Premium Economy, la consegna della nuova flotta di Airbus A350 e Boeing 777-X.🔗 Leggi su Palermotoday.it

