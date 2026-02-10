Emirates cerca nuovi assistenti di volo | open day a Bari il 15 febbraio

Emirates apre le porte a Bari il 15 febbraio per trovare nuovi assistenti di volo. La compagnia internazionale, la più grande e redditizia al mondo, organizza un open day per selezionare candidati italiani. La ricerca riguarda persone motivate, pronte a lavorare sui voli e a rappresentare il marchio Emirates. L’evento si svolgerà presso una sede ancora da definire, e le candidature sono aperte a chi vuole entrare nel settore aereo.

Emirates, la compagnia aerea internazionale più grande e redditizia al mondo, continua in Italia la ricerca di personale di bordo con un nuovo appuntamento a Bari. Il prossimo 15 febbraio, infatti, si terrà nel capoluogo pugliese un open day presso Mercure Villa Romanazzi Carducci Bari

