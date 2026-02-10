Re Carlo si è aperto a collaborare con le forze dell’ordine contro il fratello Andrea. La crisi all’interno della famiglia reale si fa più evidente: il sovrano ha deciso di privare Andrea di ogni titolo e proprietà, accusandolo di aver commesso abusi su una minorenne. La tensione tra i due fratelli arriva a un punto di non ritorno, mettendo a rischio l’immagine della monarchia.

Che cosa re Carlo pensasse del fratello Andrea non era difficile immaginarlo. La scelta del sovrano di privare il consanguineo di ogni cosa, dai titoli all’abitazione reale, dimostrava già da mesi la condanna del monarca nei confronti di un uomo accusato di aver abusato di una minorenne. Tutto ciò, però, non è bastato alla monarchia britannica per ripulirsi dall’onta di avere un membro di spicco invischiato in una vicenda terribile. La recente pubblicazione di tre milioni di pagine di documenti legati all’ affaire Epstein rischia, infatti, di far crollare l’istituzione monarchica più famosa al mondo, quantomeno nella percezione che hanno di essa i suoi sudditi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Re Carlo si è dichiarato pronto a collaborare con la polizia contro il fratello Andrea. Che sta mettendo in crisi la monarchia

Il re Carlo III si mostra disponibile a collaborare con le autorità britanniche nel caso Epstein.

Re Carlo si dice disposto a collaborare con la polizia sulle accuse contro Andrea.

Re Carlo: Pronto a collaborare con la polizia. Cosa succede nella Royal FamilyIn una dichiarazione rilasciata di recente, Re Carlo si è detto ben disponibile ad aiutare la polizia nello svolgimento delle sue indagini. newsmondo.it

Epstein files, la mossa di re Carlo contro il fratello Andrea: pronto ad «aiutare» la polizia in una eventuale indagineIntanto negli Usa Ghislaine Maxwell ha invocato il diritto di non rispondere davanti alla Commissione di Vigilanza: parlerà solo se Trump le darà la grazia ... corriere.it

