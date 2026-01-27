Ravezzani | Il primo tempo del Milan è stato imbarazzante Leao indisponente

L’incontro tra Roma e Milan ha concluso con un pareggio di 1-1. Fabio Ravezzani ha commentato la prestazione del Milan, evidenziando le difficoltà del primo tempo e le caratteristiche di Leao. Un’analisi sobria e obiettiva sulla partita, utile per chi desidera approfondire gli aspetti tecnici e tattici dell’incontro senza sensazionalismi.

Il Milan pareggia contro la Roma, giocando in difesa nel primo tempo e alzando in baricentro nella ripresa. Il gol di De Winter però non basta, visto che Pellegrini trova il pareggio su calcio di rigore. Al termine della sfida il giornalista Fabio Ravezzani ha postato un paio di pensieri molto interessanti sul social X. Ecco le sue parole. LEGGI ANCHE: De Winter scala le posizioni della difesa del Milan. Test Dybala superato. E ora.>>> "Milan troppo sotto nel primo tempo, si risolleva nella ripresa. La Roma avrebbe meritato di più. Ma la squadra ha carattere. Bartesaghi cresce molto (rigore a parte). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

