Milan leader silenzioso ma decisivo | Leao cambia marcia

Rafael Leao, attaccante del Milan dal 2019, ha mostrato un cambio di ritmo nelle ultime partite, contribuendo con gol e assist alla crescita della squadra. Nonostante la mancanza di partecipazione alla Champions League, il suo ruolo in campionato si è fatto più incisivo. Leao ha messo in mostra maggiore determinazione e velocità, diventando un punto di riferimento nel reparto offensivo dei rossoneri.

Un’esultanza da surfista e un altro tassello aggiunto ad una storia che potrebbe diventare ben presto molto importante. Con il gol messo a segno contro la Cremonese, il portoghese Rafael Leao ha toccato quota 80 gol con addosso la maglia del Milan, confermandosi come trascinatore di una squadra che, da ora in poi, sogna in grande. Il sigillo arrivato contro i grigiorossi non è stato soltanto decisivo ai fini del risultato, ma ha anche un peso ben specifico su quello che è il piano personale: è la nona rete in stagione, già ben oltre a quanto fatto lo scorso anno. La doppia cifra è ormai vicinissima, segnando un traguardo che certifica la maturità e continuità collezionata durante una stagione lontano dai riflettori della Champions League. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Rafael Leao resta sempre un giocatore fuori dagli schemi: curioso ma distaccato al tempo stesso.

Nell'ultima puntata della Tripletta, il podcast settimanale di Gazzetta, Luca Bianchin e Marco Guidi commentano l'evoluzione di Leao sotto la guida...

Tredici punti separano il Milan Futuro dalla vetta. La seconda squadra rossonera, retrocessa in Serie D l'anno scorso nell'anno della sua creazione, ha un obiettivo preciso: tornare il prima possibile

Biasin ha inserito questo passaggio all'interno di un editoriale più ampio, riflettendo sul clima del calcio italiano e sulle dinamiche tra allenatori come Conte, Chivu e Allegri. Il riferimento a

