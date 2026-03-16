Raul Dumitras ha commentato la relazione con Martina, affermando che con lui ha commesso degli errori e che, se dovesse entrare al Grande Fratello Vip, avrebbe molte cose da chiarire. L’ingresso di Dumitras e di altri tre concorrenti nella casa più spiata d’Italia è avvenuto venerdì scorso, creando già attenzione intorno al reality.

L'ingresso di Raul Dumitras e altri tre concorrenti al Grande Fratello Vip è stato anticipato, infatti sono approdati nella casa più spiata dagli italiani lo scorso venerdì. Gli altri concorrenti li raggiungeranno domani, durante la messa in onda della prima puntata della nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Intanto coloro che sono già dentro si stanno conoscendo meglio, nelle scorse ore Raul Dumitras si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sull'ex fidanzata Martina De Ioannon. Raul Dumitras ha superato la rottura con Martina De Ioannon: come reagirebbe se ci fosse anche lei al Grande Fratello Vip Il pubblico li ha conosciuti durante la loro partecipazione a Temptation Island, dove la loro storia d'amore è giunta al capolinea. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Raul Dumitras torna a parlare di Martina: “Con me ha sbagliato, se entrasse al Grande Fratello Vip…”

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