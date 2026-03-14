Raul Dumitras, concorrente del Grande Fratello Vip 8, ha parlato di Martina De Ioannon, affermando di essere stato innamoratissimo di lei. Durante la Open House del reality, Dumitras ha anche ricordato la sua partecipazione a Temptation Island, menzionando i momenti più discussi e descrivendo cosa accade realmente durante le registrazioni del programma.

Nella Open House del Grande Fratello Vip Raul Dumitras torna sulla sua esperienza a Temptation Island, ricorda i momenti più discussi del programma e racconta cosa succede davvero durante le registrazioni. Nel pomeriggio di ieri le telecamere Mediaset Infinity sono tornate ad accendersi nel giardino della casa del Grande Fratello Vip. Quattro concorrenti hanno infatti fatto il loro ingresso nella Open House, un inedito esperimento ideato dagli autori per dare il via a questa ottava edizione del reality. Tra loro c'è anche Raul Dumitras. Raul Dumitras torna a parlare di Temptation Island Il nuovo gieffino è un volto già noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Temptation Island insieme alla sua ex fidanzata Martina De Ioannon. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip 8, Raul Dumitras su Martina De Ioannon: "Ero innamoratissimo"

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