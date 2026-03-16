GF Vip Raul Dumitras su Martina De Ioannon | L’ho superata se entrasse non sarebbe un piacere

Raul Dumitras ha dichiarato di aver superato Martina De Ioannon e ha affermato che, se lei entrasse al Grande Fratello Vip, non sarebbe un piacere. Il concorrente ha parlato della sua reazione in modo diretto, senza esprimere sentimenti di nostalgia o interesse. La sua opinione sulla possibilità di rivedere l’ex compagna nel reality show è stata chiara e senza giri di parole.

Raul Dumitras ha dimenticato Martina De Ioannon, il gieffino svela come reagirebbe se entrasse al Grande Fratello Vip. Raul Dumitras insieme ad altri tre concorrenti è già entrato al Grande Fratello Vip, il resto del cast invece approderà domani sera nella casa. Raul Dumitras al Grande Fratello Vip (Screen Mediaset Infinity) Durante una chiacchierata con i suoi compagni di avventura è tornato a parlare dell’ex fidanzata Martina De Ioannon. Tra le varie cose ha detto: “Che rapporto c’è fra noi? Nessuno, è finita lì. Ci siamo incrociati a volte, ma ormai non c’è più nulla fra noi. Sono proprio tranquillo, sai quando la superi? Ecco, io l’ho superata”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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