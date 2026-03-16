Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 16 marzo

Oggi i principali quotidiani sportivi nazionali dedicano spazio alle prime pagine, con approfondimenti sulle ultime notizie relative alla Juventus. La rassegna stampa di lunedì 16 marzo presenta articoli e titoli che riguardano la squadra, senza entrare in dettagli sulle vicende legali o controversie. La selezione include le copertine di giornali e le principali notizie pubblicate questa mattina.

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