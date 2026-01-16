Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 16 gennaio
Ecco la rassegna stampa della Juventus di oggi, venerdì 16 gennaio. Qui vengono presentate le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali, offrendo un quadro aggiornato sulle ultime notizie e approfondimenti riguardanti la squadra. Un punto di riferimento per rimanere informati sulle tematiche più rilevanti legate alla Juventus, in modo chiaro e preciso.
Rassegna stampa Juve: ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, venerdì 16 gennaio. Le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani sportivi internazionali in edicola venerdì 16 gennaio: in particolare risalto anche la Juve e la Serie A..com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 gennaio: la rassegna stampa; La Juve dilaga. Roma, parte il mercato? - La rassegna stampa del 13 gennaio 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 gennaio: la rassegna stampa; Via al turno infrasettimanale. Juve, torna Chiesa? - La rassegna stampa del 6 gennaio 2026.
Juve, tra mercato e Cremonese. Tuttosport in prima pagina: "Spalletti raddoppia" - Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla Juventus nel giorno della sfida contro. tuttomercatoweb.com
Ottolini a Vigo per chiudere col Celta, Tuttosport titola: "Juve, Mingueza c'è" - In occasione della prima pagina di oggi Tuttosport propone il seguente titolo: "Juve, Mingueza c'è". tuttomercatoweb.com
Scambio di mercato Milan-Juventus? Tuttosport in prima pagina: "Loftus-Cheek per Gatti" - Cheek per Gatti": titola così questa mattina in prima pagina Tuttosport che ipotizza un possibile scambio di mercato tra Milan e Juventus. milannews.it
