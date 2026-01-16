Ecco la rassegna stampa della Juventus di oggi, venerdì 16 gennaio. Qui vengono presentate le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali, offrendo un quadro aggiornato sulle ultime notizie e approfondimenti riguardanti la squadra. Un punto di riferimento per rimanere informati sulle tematiche più rilevanti legate alla Juventus, in modo chiaro e preciso.

Rassegna stampa Juve: ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, venerdì 16 gennaio. Le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani sportivi internazionali in edicola venerdì 16 gennaio: in particolare risalto anche la Juve e la Serie A..com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 16 gennaio

Leggi anche: Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 16 novembre

Leggi anche: Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 16 dicembre

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 gennaio: la rassegna stampa; La Juve dilaga. Roma, parte il mercato? - La rassegna stampa del 13 gennaio 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 gennaio: la rassegna stampa; Via al turno infrasettimanale. Juve, torna Chiesa? - La rassegna stampa del 6 gennaio 2026.

Juve, tra mercato e Cremonese. Tuttosport in prima pagina: "Spalletti raddoppia" - Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla Juventus nel giorno della sfida contro. tuttomercatoweb.com