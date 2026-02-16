Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 16 febbraio

Il quotidiano Tuttosport dedica ampio spazio alla vittoria della Juventus contro il Napoli, attribuendo il successo alla determinazione dei giocatori e alle strategie adottate in campo. Oggi, le prime pagine dei giornali sportivi mostrano come questa vittoria abbia rafforzato la posizione dei bianconeri in classifica, suscitando entusiasmo tra i tifosi. La stampa evidenzia anche le parole del tecnico Allegri, che ha elogiato l’impegno della squadra durante la partita.

Calciomercato Juve LIVE: svolta sul futuro di Frattesi. La Juve vuole blindare Kalulu Frattesi Juventus, svolta nella corsa al centrocampista: quasi certo il suo addio all’Inter a giugno, un club in pole. Ultime Gol En-Nesyri, l’ex obiettivo del calciomercato Juventus si sblocca subito in Arabia: a segno così con l’Al Ittihad – VIDEO Rinnovo Kalulu, la Juve è pronta a respingere così le sirene dalla Premier: presenterà al francese questa proposta. I dettagli Tudor Tottenham, ora è anche ufficiale: l’ex Juventus si lega agli Spurs fino a fine stagione. Il comunicato e tutti i dettagli Brambilla dopo il ko col Ravenna: «Partita strana, loro non sono secondi per caso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 16 febbraio Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 16 dicembre Ecco le principali aperture dei quotidiani sportivi nazionali di oggi, martedì 16 dicembre, dedicate alla Juventus. Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 16 gennaio Ecco la rassegna stampa della Juventus di oggi, venerdì 16 gennaio. Rassegna Stampa 04022026 – Tutte le prime pagine di oggi TUTTONOTIZIE Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 febbraio: la rassegna stampa; Inter-Juve, Chivu nel mirino del web per le parole sugli allenatori che non ammettono mai i favori arbitrali; Inter ingiocabile, Juve in extremis - La rassegna stampa del 9 febbraio 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 febbraio: la rassegna stampa. Inter-Juve 3-2, è fuga tra le polemiche - La rassegna stampa del 15 febbraio 2026Le prime pagine dei giornali sportivi italiani di oggi, la rassegna stampa del 15 febbraio 2026. msn.com Polemiche per il rosso a Kalulu, il titolo in prima pagina de La Stampa: La Juve vede rossoLa Juve vede rosso. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Stampa. L'Inter supera 3-2 la Juventus nel derby. tuttomercatoweb.com Telemia. . RASSEGNA STAMPA (LIVE) facebook