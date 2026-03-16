Una banda di tre persone ha assaltato una villetta a Cadrezzate, in provincia di Varese, legando marito e moglie prima di razziare contanti e gioielli. L’incidente è avvenuto il 16 marzo 2026, quando i rapinatori sono entrati nell’abitazione e hanno portato via vari oggetti di valore, lasciando i proprietari legati. Nessuna altra informazione sulle modalità dell’assalto è stata resa nota.

Cadrezzate (Varese), 16 marzo 2026 – Rapina in villa a Cadrezzate, in provincia di Varese: marito e moglie legati e derubati da una banda di tre persone. È accaduto una settimana fa nel paese affacciato sul lago di Monate, ma la notizia è trapelata solo adesso. L’irruzione. Stando alle prime informazioni, il colpo sarebbe avvenuto lunedì 9 marzo verso le 19.30, 20. All'ora di cena tre uomini incappucciati – e forse un quarto rimasto all’esterno – avrebbero fatto irruzione nella villa dove abita la coppia di coniugi, a Cadrezzate, sul lago di Monate, nel Varesotto. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero riusciti ad entrare approfittando del fatto che la porta della villa non era stata chiusa a chiave. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Assalto in villa a Cadrezzate: marito e moglie legati dai rapinatori, poi la razzia di contanti e gioielli

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