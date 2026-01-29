Maxi colpo in villa rubati gioielli e orologi | bottino da 100mila euro

Una banda di ladri ha preso di mira una villetta a Cerveteri e ha portato via gioielli e orologi di lusso per circa 100mila euro. I criminali sono entrati senza essere visti, facendo razzia tra le stanze della casa. La polizia sta lavorando per trovare i responsabili e recuperare la refurtiva. Nessuno si è fatto male, ma il colpo ha lasciato i residenti sconvolti.

Colpo grosso a Cerveteri dove in una villetta sono stati rubati gioielli e orologi di lusso, con un bottino che oscilla sui 100mila euro. Il furto è avvenuto in un'abitazione sulla via Doganale. Chi è entrato in azione ha approfittato dell'assenza del proprietario e ha agito nel pomeriggio del 14 gennaio. Dopo aver perlustrato le stanze ecco che è stato colpito il bersaglio, ovvero la cassaforte dove erano riposti gioielli e orologi preziosi, tra i quali del Rolex. Al momento, secondo quanto appreso, non sarebbero stati individuati segni di effrazione. Un piano, insomma, che è stato preparato e messo a segno nei minimi particolari.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

