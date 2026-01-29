Maxi colpo in villa rubati gioielli e orologi | bottino da 100mila euro
Una banda di ladri ha preso di mira una villetta a Cerveteri e ha portato via gioielli e orologi di lusso per circa 100mila euro. I criminali sono entrati senza essere visti, facendo razzia tra le stanze della casa. La polizia sta lavorando per trovare i responsabili e recuperare la refurtiva. Nessuno si è fatto male, ma il colpo ha lasciato i residenti sconvolti.
Colpo grosso a Cerveteri dove in una villetta sono stati rubati gioielli e orologi di lusso, con un bottino che oscilla sui 100mila euro. Il furto è avvenuto in un'abitazione sulla via Doganale. Chi è entrato in azione ha approfittato dell'assenza del proprietario e ha agito nel pomeriggio del 14 gennaio. Dopo aver perlustrato le stanze ecco che è stato colpito il bersaglio, ovvero la cassaforte dove erano riposti gioielli e orologi preziosi, tra i quali del Rolex. Al momento, secondo quanto appreso, non sarebbero stati individuati segni di effrazione. Un piano, insomma, che è stato preparato e messo a segno nei minimi particolari.🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondimenti su Maxi colpo Cerveteri
Pedinano moglie e figli di Jamie Vardy e rubano in villa, bottino da 100mila euro tra orologi di lusso e gioielli
Ladri entrano nella villa di Jamie Vardy, attaccante della Cremonese: rubati orologi e gioielli per 100mila euro
Nuovo colpo di scena nella telenovela Douglas Luiz: il brasiliano è vicinissimo al ritorno all'Aston Villa, club da cui la Juventus lo aveva acquistato nell'estate del 2024 Riportano la notizia Fabrizio Romano e Matteo Moretto: il giocatore è pronto ad un nuovo - facebook.com facebook
Colpo del Manchester United, #Arsenal ko: in rete anche Dorgu. Torna alla vittoria l'Aston Villa x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.