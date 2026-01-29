Maxi colpo in villa rubati gioielli e orologi | bottino da 100mila euro

Una banda di ladri ha preso di mira una villetta a Cerveteri e ha portato via gioielli e orologi di lusso per circa 100mila euro. I criminali sono entrati senza essere visti, facendo razzia tra le stanze della casa. La polizia sta lavorando per trovare i responsabili e recuperare la refurtiva. Nessuno si è fatto male, ma il colpo ha lasciato i residenti sconvolti.

