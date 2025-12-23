Rapina a Taurianova assalto armato al mercato ortofrutticolo | un ferito

A Taurianova, nel Reggino, si è verificata una rapina armata nel mercato ortofrutticolo, durante la quale un commerciante è stato ferito. Tre o quattro individui, armati di pistole e fucili, sono entrati nel mercato e hanno preso di mira il titolare di un box. L’episodio è stato riportato da fonti ufficiali, e le forze dell’ordine stanno indagando sulla vicenda.

