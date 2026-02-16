Il ranking ATP aggiornato il 16 febbraio 2026 mostra che De Minaur sale di due posizioni grazie alle sue recenti vittorie, mentre Darderi si avvicina alla top 20. De Minaur ha ottenuto punti importanti nelle ultime settimane, spostandosi avanti nella classifica, mentre Darderi si avvicina sempre più ai migliori giocatori del circuito. Ricordiamo che l'ultimo torneo ha portato a questi cambiamenti, con risultati decisivi per entrambi i tennisti.

Nella mattinata di lunedì 16 febbraio 2026 è stato pubblicato un nuovo aggiornamento del ranking ATP, che vede sempre al comando lo spagnolo Carlos Alcaraz con 13.150 punti davanti all’azzurro Jannik Sinner con 10.300 e al serbo Novak Djokovic con 5280. Da segnalare in top10 l’exploit dell’australiano Alex De Minaur, che ha trionfato a Rotterdam balzando dall’ottavo al sesto posto ed eguagliando il suo miglior piazzamento di sempre in classifica. Stabile in quinta piazza con 4405 punti Lorenzo Musetti, ancora fermo ai box per l’infortunio muscolare rimediato a Melbourne durante il quarto di finale degli Australian Open, mentre completano il quadro dei migliori dieci Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Ben Shelton e Alexander Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ranking ATP (16 febbraio 2026): De Minaur guadagna due posizioni, Darderi ad un passo dalla top20

Luciano Darderi ha raggiunto il terzo turno degli Australian Open 2026, migliorando significativamente il suo ranking ATP.

Dopo la vittoria ad Adelaide contro Gabriel Diallo, Andrea Vavassori ha guadagnato quasi 50 posizioni nel ranking ATP.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.