Ranking ATP 16 febbraio 2026 | De Minaur guadagna due posizioni Darderi ad un passo dalla top20

Nella mattinata di lunedì 16 febbraio 2026 è stato pubblicato un nuovo aggiornamento del ranking ATP, che vede sempre al comando lo spagnolo Carlos Alcaraz con 13.150 punti davanti all’azzurro Jannik Sinner con 10.300 e al serbo Novak Djokovic con 5280. Da segnalare in top10 l’exploit dell’australiano Alex De Minaur, che ha trionfato a Rotterdam balzando dall’ottavo al sesto posto ed eguagliando il suo miglior piazzamento di sempre in classifica. Stabile in quinta piazza con 4405 punti Lorenzo Musetti, ancora fermo ai box per l’infortunio muscolare rimediato a Melbourne durante il quarto di finale degli Australian Open, mentre completano il quadro dei migliori dieci Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Ben Shelton e Alexander Bublik. 🔗 Leggi su Oasport.it
Luciano Darderi ha raggiunto il terzo turno degli Australian Open 2026, migliorando significativamente il suo ranking ATP.
Dopo la vittoria ad Adelaide contro Gabriel Diallo, Andrea Vavassori ha guadagnato quasi 50 posizioni nel ranking ATP.
