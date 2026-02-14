Ricci, centrocampista del Milan, ha deciso di parlare dopo la vittoria contro il Pisa, sottolineando la determinazione della squadra. La sua frase forte: “Vinciamo anche queste partite” arriva nel momento in cui il Milan cerca di risollevarsi nella classifica di Serie A. Ricci ha aggiunto che il gruppo ha lavorato duro per ottenere i tre punti e che non si arrende facilmente. La squadra rossonera si prepara ora alla prossima sfida, con la convinzione di poter superare anche le difficoltà più dure.

Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se il 4-3-3 può essere una soluzione per il futuro: "Sicuramente abbiamo tante soluzioni perché abbiamo tanti giocatori di qualità. Poi alla fine c'è stato anche il rosso. È stata una partita un po' strana, non bellissima, potevamo chiuderla prima. C'è stato il rigore che ha invertito un pò il trend della partita. Però ci sta sbagliarlo, l'importante è portare a casa i 3 punti da un campo difficile".

Pisa-Milan, Ricci tira fuori gli attributi: "Vinciamo anche queste partite"

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Pisa, spiegando che la partita non è stata bella ma che comunque porta punti importanti.

Luka Modric ha deciso di cambiare le sorti della partita Pisa-Milan, conclusa 1-2, quando il punteggio sembrava ormai segnato.

