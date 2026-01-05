Mantova molesta una ragazza e tira fuori la pistola | poi massacra di botte gli agenti

A Mantova, un uomo ha minacciato alcuni giovani con una pistola e ha molestato una ragazza. All’intervento delle forze dell’ordine, ha reagito aggredendo gli agenti con calci e pugni, prima di essere infine fermato e arrestato. L’episodio evidenzia le difficoltà delle autorità nel gestire situazioni di emergenza e comportamenti violenti in pubblico.

Ha minacciato con una pistola un gruppo di giovani per poi molestare pesantemente una ragazza; all'arrivo dei poliziotti si è scagliato contro di loro con pugni e calci fino a che non è stato bloccato e arrestato. Così è stato arrestato è un 26enne marocchino; per lui le accuse sono: violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, violenza sessuale e porto abusivo di arma. Il movimento dell'episodio si è svolto in pieno centro a Mantova alle due di questa mattina. Il 26enne ha iniziato la sua notte brava importunando un gruppo di ragazzi che si trovavano in una piazza del centro cittadino per poi minacciarli con una pistola e fare esplicite avances verso una ragazza.

