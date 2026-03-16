Il Castello di Costigliole D’Asti sarà teatro della presentazione della sesta edizione del Rally Grappolo Storico, che si terrà il 28 e 29 marzo. L’evento vede coinvolte numerose auto d’epoca e appassionati provenienti da diverse regioni. La manifestazione si svolge nel cuore delle colline del Monferrato e rappresenta un appuntamento importante per il settore.

Il Castello di Costigliole D’Asti accoglie la presentazione dell’edizione numero sei del Rally Grappolo Storico, evento che si svolgerà nei giorni 28 e 29 marzo. L’appuntamento, organizzato dal San Damiano Rally Club, vedrà le competizioni svolgersi tra i comuni di Asti e Cuneo, con partenza e arrivo fissati a San Damiano D’Asti. L’incontro istituzionale ha riunito rappresentanti della Regione Piemonte, delle province coinvolte e dei sindaci dei comuni ospitanti per definire nel dettaglio il programma della manifestazione. La presenza di amministratori come Fabio Carosso e Debora Biglia sottolinea come lo sport motoristico diventi un veicolo per promuovere il territorio astigiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rally Grappolo: 28-29 marzo, il motore economico

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