Il centro di Reggio Emilia si trasformerà in un giardino vivo il 28 e 29 marzo, con bancarelle di vivaisti e artigiani che espongono le proprie creazioni. Durante il fine settimana, le strade saranno animate da esposizioni di piante e oggetti artigianali, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire lavori e prodotti legati al mondo del florovivaismo e dell’artigianato. L'evento invita tutti a passeggiare tra fiori e manufatti.

Il weekend del 28 e 29 marzo segna il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi e profumati della stagione: Reggio Emilia in Fiore. Per due giorni, il cuore della città si spoglierà della sua veste abituale per trasformarsi in un immenso giardino a cielo aperto, un percorso sensoriale che si snoda tra le piazze più iconiche del centro storico. Da piazza Prampolini a piazza della Vittoria, passando per piazza Martiri del 7 luglio e piazza San Prospero, l’area urbana diventerà il palcoscenico per un’esposizione straordinaria. I protagonisti assoluti saranno i floricoltori, pronti a presentare varietà botaniche rare, piante da interno ed esterno e fioriture di stagione, offrendo consigli preziosi a esperti e neofiti del pollice verde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il 28 e 29 marzo il centro sarà un giardino. I vivaisti affiancati dagli artigiani

