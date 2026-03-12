Reggio | il centro diventa giardino il 28 e 29 marzo

Nel fine settimana del 28 e 29 marzo, il centro di Reggio Emilia si trasformerà in un grande giardino all'aperto. Durante questi due giorni, le strade della città verranno allestite con piante, fiori e installazioni naturali, creando un ambiente immersivo per i visitatori. L’evento prevede l’allestimento di spazi verdi temporanei e attività legate al mondo della natura.

Il centro di Reggio Emilia si trasformerà in un immenso giardino a cielo aperto nel weekend del 28 e 29 marzo. L’evento, denominato Reggio Emilia in Fiore, vedrà floricoltori e artigiani occupare le piazze storiche della città per offrire piante rare e manufatti originali. Dalla piazza Prampolini fino alla piazza San Prospero, il tessuto urbano verrà ridefinito da colori e profumi primaverili. I visitatori potranno acquistare varietà botaniche esclusive o oggetti d’arte come sculture in ferro battuto. L’apertura è prevista alle ore 09:00 con chiusura alle 19:30, creando uno spazio di aggregazione unico tra natura e artigianato. La geografia fiorita delle piazze reggiane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

