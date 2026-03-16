Ragazzo di 16 anni violentato in metro a Roma mentre va a scuola arrestato un 60enne | Approfittava del vagone affollato

Un ragazzo di 16 anni è stato molestato in metropolitana a Roma mentre si recava a scuola. Tra fine febbraio e inizio marzo, un uomo di 60 anni avrebbe avvicinato il giovane almeno sei volte sui vagoni della linea C, approfittando della presenza di numerosi passeggeri, prima di essere arrestato. La vittima ha riferito di essere stato avvicinato in più occasioni durante i suoi viaggi quotidiani.

Ogni mattina prendeva la linea C della metropolitana di Roma per raggiungere la scuola e, sui vagoni, incontrava un uomo che tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo lo avrebbe avvicinato e molestato almeno sei volte, nonostante sul convoglio fossero presenti decine di passeggeri. Per questo motivo, un 60enne è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di « violenza sessuale aggravata ». A denunciare gli abusi ripetuti durante il tragitto del treno, all’altezza del Pigneto e di Centocelle, è stato lo stesso 16enne. In un caso – scrive il Corriere della Sera – è anche intervenuto il padre, che a un certo punto ha deciso di accompagnare il figlio e ha fotografato il maniaco con il telefonino inviando quindi l’immagine ai carabinieri. 🔗 Leggi su Open.online

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