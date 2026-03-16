Abusa più volte di un 16enne in metro a Roma arrestato 60enne | Metodi spregiudicati

Un uomo di 60 anni è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver molestato ripetutamente un ragazzo di 16 anni sulla metropolitana di Roma. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’ordinanza con il supporto dei magistrati, dopo aver raccolto elementi che contestano al 60enne comportamenti considerati spregiudicati. Le indagini sono state condotte dal Comando di Piazza Venezia.

I carabinieri del Comando di Piazza Venezia, coordinati dai pm di Roma, hanno eseguito un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 60enne accusato di "violenza sessuale aggravata" ai danni di un 16enne. L’uomo, secondo quanto ricostruito nelle 6 pagine di ordinanza firmate dal gip Marisa Mosetti, aveva preso di mira un ragazzino di 16 anni molestandolo, in almeno sei episodi, a bordo della Metropolitana C di Roma. Secondo quanto emerge dall’ordinanza cautelare gli episodi di moleste sono iniziati il 15 febbraio mentre l’ultimo risale al 6 marzo scorso. In base al capo di imputazione l’arrestato «con più azioni... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Abusa più volte di un 16enne in metro a Roma, arrestato 60enne: "Metodi spregiudicati" Articoli correlati Deve stare lontano dalla moglie ma tenta più volte di avvicinarla: 60enne arrestato ad AssoAsso (Como), 3 febbraio 2026 – Il Tribunale di Como lo aveva allontanato dalla sua casa di Asso, con una sentenza del giudice che gli vietava di... Non rispetta più volte l’obbligo di firma: 23enne arrestatoViola reiteratamente la misura dell’obbligo di firma, così un 23enne è stato arrestato e portato in carcere dai Carabinieri. Aggiornamenti e notizie su Abusa più volte di un 16enne in metro a... Temi più discussi: Lo chef Redzepi si dimette dopo le accuse di abuso e la perdita di sponsor. Scuse per dolore causato; MISTER ABUSA DEL GIOVANE CALCIATORE: INDAGATO PER VIOLENZA SESSUALE; Saute mentale, dipendenze comportamentali: quando il gioco i social o lo sport diventano ossessioni; Il prezzo invisibile della libertà per le donne. Abusa più volte di un 16enne in metro a Roma, arrestato 60enne: Metodi spregiudicatiI carabinieri del Comando di Piazza Venezia, coordinati dai pm di Roma, hanno eseguito un’ordinanza cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un ... gazzettadelsud.it Abusati da Mamma, la storia vera di Ruby FrankeDal successo su YouTube all’arresto per abusi aggravati sui figli: lo speciale racconta il caso di Ruby Franke, la madre influencer che mostrava online la famiglia perfetta mentre dietro le quinte si ... msn.com Il caso di Gregorian Bivolaru e del suo movimento tantrico deviato è tornato in auge grazie alla serie “Twisted Yoga”. Ma non si tratta del primo (né l'unico) caso di un maestro che abusa delle sue allieve. Guarda le immagini - facebook.com facebook Abusa del nipote di 10 anni e del suo amichetto: «Facciamo un giochino segreto». Condannato lo zio x.com