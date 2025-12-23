Aggressione choc alla fermata del bus ragazzino preso per il collo e derubato | presi i 3 rapinatori uno è minorenne

Bologna, 23 dicembre 2025 — Una rapina violenta, maturata in pochi minuti e davanti a un autobus di linea, ha portato all’esecuzione di tre misure cautelari a Bologna nei confronti di altrettanti giovani, due maggiorenni e un minorenne, ritenuti gravemente indiziati dell’aggressione ai danni di un coetaneo. I provvedimenti sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile al termine di un’indagine che ha ricostruito quanto accaduto lo scorso 18 ottobre in via Caduti di Casteldebole. La ricostruzione dell’aggressione. Secondo quanto emerso, la vittima era appena scesa da un autobus quando è stata avvicinata da almeno tre persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

