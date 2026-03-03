Una moschea illegale si trova in via Paruta 62, nel quartiere di via Padova, dove le autorità locali non hanno ancora intervenuto. La presenza di questa struttura non autorizzata ha suscitato nuove polemiche, con la Lega che chiede un intervento immediato per bloccare l’attività. La questione resta aperta, mentre le autorità continuano a non pronunciarsi ufficialmente sulla vicenda.

Sardone: "Ci sono già due strutture, più lo stabile comunale di via Esterle usato abusivamente senza messa in sicurezza" Rispunta la moschea abusiva di via Paruta 62, nel cuore martoriato di via Padova e Palazzo Marino continua a fare finta di niente. Silvia Sardone, vicesegretario nazionale e consigliere comunale, Samuele Piscina, segretario provinciale e consigliere, insieme ai municipali Vanessa Ragazzoni e Luigi Bragonzi, non ci stanno e tornano all'attacco dopo l'ennesimo sopralluogo in quel capannone trasformato in luogo di culto senza alcuna autorizzazione. Da mesi i residenti segnalano l'abuso, da quando cioè sono partiti i lavori mai autorizzati: sono state accertate le irregolarità, lo stesso Comune di Milano ha dichiarato nero su bianco che lì non può nascere un centro di preghiera, eppure tutto tace. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Via Paruta, moschea fuorilegge. La Lega: "Stop al ghetto arabo"

