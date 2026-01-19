Agguato alla Sanità ancora grave 19enne colpito al petto Polizia al lavoro sui video

Un episodio di violenza si è verificato nel rione Sanità, dove un giovane di 19 anni è stato ferito al petto. Le autorità stanno indagando, con l’analisi dei filmati di sorveglianza, per chiarire le dinamiche e valutare l'eventuale coinvolgimento di gruppi rivali. La situazione rimane sotto controllo mentre le indagini continuano a focalizzarsi sulle cause e sui responsabili dell’accaduto.

A Napoli, nel quartiere Sanità, la Polizia sta esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza in seguito a un'aggressione che ha coinvolto due persone. L'intervento, coordinato dalla direzione distrettuale antimafia, mira a identificare i responsabili e fare luce sull'accaduto. Le indagini proseguono con l'analisi dei materiali raccolti, nel rispetto delle procedure investigative e della privacy.

