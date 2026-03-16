Raffaella Carrà spunta un figlio adottivo segreto | chi è l’unico erede legittimo della cantante

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Raffaella Carrà avrebbe avuto un figlio adottivo segreto. L’uomo sarebbe l’unico erede legittimo del patrimonio della cantante, inclusi i diritti d’immagine e d’autore delle sue opere. La notizia è emersa recentemente e riguarda la gestione dei beni e dei diritti legati alla figura di Carrà, scomparsa nel luglio del 2021.

Raffaella Carrà avrebbe avuto un figlio adottivo segreto. A rivelarlo è il Corriere della Sera, secondo cui l’uomo sarebbe l’unico erede legittimo del patrimonio della celebre artista, scomparsa il 5 luglio 2021, nonché dei diritti d’immagine e d’autore legati alle sue opere. Si chiama Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964, ma residente a Roma dove dirige la casa «Arcoiris edizioni musicali». In passato è stato anche segretario personale e manager della Carrà, ed era considerato una delle persone più vicine alla celebre showgirl, nota per la grande riservatezza con cui ha sempre protetto la propria vita privata. La scoperta con un contenzioso legale. 🔗 Leggi su Open.online

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