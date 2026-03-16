Si scopre che Raffaella Carrà avrebbe avuto un figlio adottivo di cui si conosce poco, e che ora sarebbe diventato il suo unico erede. La notizia si aggiunge ai numerosi dettagli che circondano la vita privata della showgirl, ancora oggi al centro dell’attenzione anche dopo la sua scomparsa. La figura di Carrà continua a suscitare interesse, con nuove rivelazioni che emergono nel tempo.

Anche dopo la sua scomparsa, la storia di Raffaella Carrà continua a rivelare nuovi capitoli che sembrano usciti da quella dimensione sospesa tra spettacolo e mistero che ha sempre accompagnato la sua figura pubblica. La regina assoluta della televisione italiana, artista capace di reinventare il linguaggio del varietà e di diventare un simbolo pop internazionale tra Italia, Spagna e America Latina, aveva infatti costruito la propria carriera sotto una luce potentissima, ma allo stesso tempo aveva mantenuto un controllo quasi totale su ciò che riguardava la sua vita privata. Il dettaglio compare in un’ordinanza del 6 febbraio scorso firmata dalla giudice Laura Centofanti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Raffaella Carrà, spunta un figlio adottivo segreto: chi è l’uomo diventato l’unico erede della regina della tv

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