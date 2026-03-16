Il Tribunale di Roma ha emesso un'ordinanza il 6 febbraio scorso in cui si parla di Gian Luca Pelloni Bulzoni come figlio adottivo e unico erede di Raffaella Carrà. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera e riguarda la relazione tra l’ex manager e la cantante. La vicenda riguarda quindi un aspetto familiare legato alla scomparsa della nota artista.

Gian Luca Pelloni Bulzoni figlio adottivo di Raffaella Carrà e suo unico erede. La notizia è stata data dal Corriere della Sera che richiama il testo di una ordinanza del Tribunale di Roma del 6 febbraio scorso. Subito dopo è arrivata la nota dell’ufficio stampa della Fondazione Raffaella Carrà che ha precisato che la scelta di “adottare Gian Luca Pelloni Bulzoni”, ex segretario personale e manager della cantante, “era finalizzata a proseguire la sua attività e a portare avanti in suo nome tutte le iniziative benefiche a lei care”. La nota della Fondazione. “Alla luce di quanto riportato dal Corriere della Sera, si rende noto che la scelta di Raffaella Carrà di adottare Gian Luca Pelloni Bulzoni era finalizzata a proseguire la sua attività e a portare avanti in suo nome tutte le iniziative benefiche a lei care. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Raffaella Carrà, spunta un figlio adottivo: l’ex manager Gian Luca Pelloni Bulzoni

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