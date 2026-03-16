È stato scoperto casualmente che Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo di cui non si era mai parlato pubblicamente. La cantante aveva più volte ammesso di aver desiderato diventare madre, ma non aveva mai rivelato dettagli sulla sua famiglia. La rivelazione si è verificata per caso, portando alla luce un aspetto inedito della sua vita privata.

Lui si chiama Gian Luca Pelloni Bulzoni e risiede a Roma dove dirige la Arcoiris Edizioni Musicali. Già segretario personale e manager di Raffaella Carrà era tra le persone a lei più vicine e care Quello della mancata maternità, Raffaella Carrà lo aveva confessato più volte, era il suo più grande rimpianto. Ma oggi, quasi 5 anni dalla morte, si scopre che in qualche modo quel bisogno la più grande showgirl italiana lo aveva colmato. Del tutto fortuitamente infatti il sito del Corriere della Sera ha scoperto che Raffaella Carrà aveva "un figlio adottivo segreto" che è quindi anche "l'erede legittimo del patrimonio della grande artista italiana, oltre che dei diritti d'immagine e d’autore delle sue opere". 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo segreto. La rivelazione avvenuta per un caso fortuito

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