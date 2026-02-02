Rossini vs Raffaella Carrà per Collisioni a Francavilla al Mare

Questa mattina a Francavilla al Mare è andato in scena un nuovo appuntamento di Collisioni, il progetto che unisce mondi musicali diversi. L’associazione Identità Musicali Ets ha portato sul palco uno spettacolo che mette a confronto Rossini e Raffaella Carrà, due stili opposti ma accomunati dal gusto musicale. La serata ha attirato molti appassionati, curiosi di scoprire come si possano mettere insieme musica classica e leggera in un unico evento.

Torna Collisioni, il progetto ideato dall'associazione Identità Musicali Ets che mette in dialogo mondi musicali solo apparentemente lontani, esplorando affinità e contrasti tra musica classica e musica leggera.

