A quasi cinque anni dalla morte di Raffaella Carrà, avvenuta il 5 luglio 2021, si scopre che l’artista aveva un figlio adottivo sconosciuto fino a oggi. Si tratta di Gian Luca Pelloni Bulzoni, che era anche il suo segretario e ora è stato indicato come unico erede del patrimonio della cantante. La notizia si aggiunge alle vicende legate alla vita privata dell’artista.

A quasi cinque anni dalla morte di Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio 2021, emerge che l’artista aveva un figlio adottivo segreto, il quale è anche l’unico erede del suo patrimonio. A rilevare l’esistenza di questo figlio adottivo segreto è stato il Corriere della Sera, facendo riferimento a un’ordinanza del Tribunale di Roma del 6 febbraio scorso. «La notizia è emersa del tutto casualmente da un contenzioso giudiziario con una società spagnola per il musical teatrale “Ballo ballo”, di cui il figlio della Carrà aveva chiesto l’inibitoria alla “realizzazione, distribuzione, pubblicizzazione e rappresentazione, in qualsiasi forma e tramite... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Raffaella Carrà aveva un «figlio adottivo segreto»: Gian Luca Pelloni Bulzoni, suo segretario e «unico erede»

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