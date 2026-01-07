Pubblica sicurezza revocata la licenza al minimarket di via Cabassi

È stata revocata la licenza commerciale del minimarket di via Cabassi, che ha portato alla sua chiusura definitiva. Il negozio, situato in corso Cabassi, aveva già ricevuto due provvedimenti di sospensione negli ultimi mesi, evidenziando problemi di pubblica sicurezza. La decisione mira a garantire la tutela dei cittadini e il rispetto delle normative vigenti.

Revoca della licenza commerciale e conseguente chiusura definitiva per un negozio di vicinato in corso Cabassi che, negli ultimi mesi, era già stato destinatario di due provvedimenti di sospensione. Il provvedimento di revoca della licenza, a partire dal 6 gennaio 2026, è stato disposto.

