Maccarese stop alle restrizioni sulle telline | revocata l’ordinanza di divieto

A Maccarese, il Comune ha revocato le restrizioni sulle telline perché le acque sono tornate pulite dopo settimane di controlli. La decisione permette ai pescatori locali di riprendere la raccolta di questi molluschi, che erano stati vietati a causa di un aumento dei livelli di inquinamento. Ora, i pescatori possono riprendere le attività normalmente, contribuendo anche alla ripresa economica della zona.

Fiumicino, 16 febbraio 2026 – La raccolta e la commercializzazione delle telline nell’Area 2 di Maccarese tornano consentite. A comunicarlo è la ASL Roma 3, precisando che, sulla base del nuovo rapporto di prova dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, è stata revocata con effetto immediato l’ordinanza sindacale che disponeva il divieto di raccolta, commercializzazione e immissione al consumo umano diretto dei molluschi bivalvi vivi appartenenti alla specie telline. Il precedente provvedimento era stato adottato dal sindaco in via cautelativa dopo gli esiti analitici che avevano evidenziato criticità microbiologiche nei campioni prelevati nell’area di Maccarese.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

È stato disposto un divieto temporaneo di raccolta e consumo delle telline di Maccarese, a causa della presenza di salmonella in alcuni campioni.

A seguito di analisi che hanno rilevato la presenza di Salmonella nelle telline raccolte a Maccarese, la Asl Roma 3 ha vietato il commercio e il consumo di questi molluschi nell'area.

