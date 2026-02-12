La fine dei lavori sulla Siena-Grosseto si allontana di nuovo. I cantieri per il raddoppio dell’ultimo tratto tra Grosseto e Siena non saranno pronti entro il 2026 come previsto, ma slitteranno al 2027. La data di completamento, quindi, si sposta di circa un anno, lasciando ancora in sospeso un’opera molto attesa dagli automobilisti della zona.

Il completamento della Due Mari slitta al prossimo anno. Le previsioni di completare entro il 2026 il raddoppio degli ultimi due lotti rimasti ancora a una corsia, nel tratto tra Grosseto e Siena, si è rivelata ancora una volta troppo ottimistica, a quanto pare. Ma la ‘colpa’ stavolta arriva da lontano. Decisamente lontano. A aver ritardato i lavori sul lotto 9, infatti, quello che in pratica percorre il tratto delle Risaie, è stata una serie di rinvenimenti archeologici che hanno richiesto l’intervento della Sovrintendenza con l’inevitabile rallentamento delle operazioni in corso. Sono ad oggi completati e aperti al traffico 49 chilometri sui 63,6 totali e sono in corso gli interventi su due lotti per complessivi 14,6 km. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Due Mari che verrà. Slitta a metà 2027 la fine dei cantieri sulla Siena-Grosseto

