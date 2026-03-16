Quindici chili di coca nascosti in auto | arrestato in dogana a Brogeda

A Brogeda, durante un controllo in dogana, è stato arrestato un uomo trovato con quindici chili di cocaina nascosti in un doppiofondo dell’auto. La sostanza stupefacente è stata sequestrata, e il conducente è stato accompagnato alle autorità competenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti di polizia che hanno scoperto lo stupefacente nascosto nel veicolo.

Como, 16 marzo 2026 - Quindici chili di cocaina nascosti in un doppiofondo dell’auto. La scoperta. A scoprirli personale dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza del Gruppo Ponte Chiasso dopo aver fermato al valico di Brogeda, un'autovettura in entrata in Italia con al volante un cittadino dominicano residente in Spagna. I sospetti. E proprio il nervosismo nel rispondere alle domande sulla provenienza, al motivo del viaggio viaggiatore, sulla proprietà dell’auto con targa svizzera ma non intestata al dominicano, e soprattutto l’aver dichiarato a Genova, senza specificare i motivi del viaggio a insospettito i finanzieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quindici chili di coca nascosti in auto: arrestato in dogana a Brogeda Articoli correlati Leggi anche: Al confine con oltre 5 chili di eroina nascosti nell’auto: arrestati due insospettabili a Brogeda Leggi anche: Cinque chili di eroina nascosti nell’auto: due arresti al confine di Brogeda, maxi sequestro Una raccolta di contenuti su Quindici chili Temi più discussi: Auto con oltre 15 chili di cocaina ed eroina parcheggiata nel cortile del palazzo: c'è il blitz; Il garage milanese trasformato in ufficio dello spaccio: la scrivania, la cassaforte con la coca e una penna-pistola; Spari a Ostia, 4 colpi di pistola esplosi contro un condominio. Indaga la polizia; Borsone con 15 chili di hashish sequestrato in un garage condominiale: sequestro a carico di ignoti. Autotrasportatore arrestato con 15 chili di coca sul camionLa Polizia Stradale di Giardini Naxos ha arrestato un autotrasportatore di 52 anni, dipendente di un’azienda calabrese, fermato sull’A18 Messina–Catania con 15 chilogrammi di cocaina nascosti nel cami ... trasportoeuropa.it Ruota di scorta imbottita con 20 chili di eroina e cocaina: in manette due fratelli corrieri della drogaPADOVA - Quindici chili di eroina e cinque di cocaina occultati dentro la ruota di scorta. È così che venti chili di droga stavano per entrare a Padova, nascosti nella camera d’aria di uno pneumatico ... ilgazzettino.it Catania, la ricerca di una moto rubata porta al sequestro di 15 chili di droga #Cronaca #Catania #droga #furto #moto #ricerca #sequestro - facebook.com facebook Auto con oltre 15 chili di cocaina ed eroina parcheggiata nel cortile del palazzo: c'è il blitz x.com