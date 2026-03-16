Dopo anni di attesa, il regista noto per i suoi film di successo ha finalmente ottenuto un premio Oscar, conclusa così una lunga corsa senza riconoscimenti ufficiali. La vittoria arriva dopo numerosi film acclamati dalla critica e riconosciuti nel settore cinematografico. La statuetta è stata consegnata durante la cerimonia di premiazione di quest’anno, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Nel 2008 Paul Thomas Anderson arrivò alla cerimonia degli Oscar con aspettative enormi: aveva appena diretto Il petroliere, considerato dalla stragrande maggioranza dei critici il principale candidato al premio per il miglior film. Alla fine però l’Academy lo assegnò a Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen, l’unico che poteva conterderglielo. Per Anderson fu una grande delusione, anche perché aveva sfiorato l’Oscar in altre due occasioni: nel 2000, quando Magnolia fu superato nella stessa categoria da American Beauty di Sam Mendes; e nel 1998, quando Will Hunting – Genio ribelle vinse il premio per la miglior sceneggiatura originale a scapito di Boogie Nights. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Quello che mancava a Paul Thomas Anderson

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