paul thomas anderson classifica film

La pellicola vanta un cast di prim’ordine tra cui spicca Chase Infiniti, attrice 26enne qui al suo debutto cinematografico. Le riprese si sono svolte in California, con il direttore della fotografia Michael Bauman che si è avvalso del formato VistaVision, rendendo il film uno dei primi a impiegarlo dagli anni Sessanta. Accolta con grande favore dalla critica, la dark comedy politica ha incassato 205,3 milioni di dollari al botteghino, a fronte di un budget stimato tra i 130 e i 175 milioni. Pur rappresentando il progetto più costoso della carriera del cineasta americano, il film è diventato anche il suo più grande trionfo commerciale. Il... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

