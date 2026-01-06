Una battaglia dopo l’altra Trionfa Paul Thomas Anderson

I 31esimi Critics’ Choice Awards, svoltisi a Los Angeles, hanno riconosciuto eccellenze del cinema contemporaneo. Tra i premi principali, “Una battaglia dopo l’altra” di Paul Thomas Anderson si è aggiudicato miglior film, regia e sceneggiatura, confermando la sua qualità artistica. La serata ha inoltre premiato Jessie Buckley come migliore attrice e altri interpreti per le loro performance distintive, riflettendo il valore delle produzioni recenti nel panorama cinematografico.

Se Chalamet si è imposto come miglior attore con Marty Supreme, gli altri trionfatori dei 31esimi Critics' Choice Awards – i premi dell'associazione di critici cinematografici di Hollywood assegnati l'altra sera a Los Angeles – sono Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson (miglior film, regia e sceneggiatura) e Jessie Buckley, migliore attrice per Hamnet; migliori non protagonisti Amy Madigan ( Weapons ) e Jacob Elordi per Frankenstein. Premi anche a Sinners, KPop Demon Hunters, F1, L'agente segreto e, per le serie tv, a The Pitt, The Studio, Adolescence e a Snook ( All Her Fault ) e Seehorn ( Pluribus ).

