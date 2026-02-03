Contatti segreti tra Washington e Teheran | incontro a Istanbul tra rappresentanti di Witkoff e Araghchi

Questa mattina a Istanbul si è tenuto un incontro tra rappresentanti degli Stati Uniti e dell’Iran. Si tratta di un colloquio segreto, che ha visto protagonisti figure di alto livello di entrambe le parti. L’atmosfera è stata tesa, mentre le discussioni si sono concentrate sulle questioni in sospeso tra i due paesi. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, ma la presenza di incontri di questo tipo fa capire quanto la situazione sia delicata.

Un incontro segreto tra rappresentanti di alto livello di Washington e Teheran si è svolto a Istanbul, in un'atmosfera di tensione diplomatica e aspettative crescenti. L'incontro, programmato per venerdì 3 febbraio 2026, ha riunito Steve Witkoff, l'inviato speciale della Casa Bianca per le questioni iraniane, con Abbas Araghchi, ministro degli Esteri dell'Iran. La location, Istanbul, non è casuale: città strategica, crocevia tra Europa e Asia, ha da tempo assunto il ruolo di palcoscenico per negoziati sensibili tra potenze in conflitto o in rivalità. Il contenuto dell'incontro è stato definito da fonti vicine ai negoziatori come "lo scenario migliore" per un'intesa sul programma nucleare iraniano, anche se nulla è ancora definito con certezza.

