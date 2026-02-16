Nove film e due serie tv da vedere questa settimana su Prime Video 16-22 febbraio

Nove film e due serie tv sono arrivati su Prime Video questa settimana, a causa delle scadenze imminenti di alcuni titoli. La piattaforma ha aggiunto nuove uscite e aggiornato il catalogo con produzioni recenti, tra cui un film italiano che ha riscosso grande successo al botteghino e una serie tv di grande tendenza.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Beast Games, 56 giorni, In The Lost Lands e tantissimi film in scadenza: i titoli da non perdere nei prossimi giorni su Prime Video Come ogni lunedì mattina ecco i nostri consigli streaming rivolti agli abbonati di Prime Video e pescati tra ultime novità e titoli in scadenza. Partiamo dalle nuove uscite con il penultimo episodio di Beast Games 2, un film tratto da un vecchio racconto di George RR Martin e soprattutto la promettente nuova serie thriller hot 56 giorni (con la promessa sposa di Damiano David). E poi attenzione che tra i film in scadenza ci sono anche film molto recenti che meritano una chance.