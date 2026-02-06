Qualiano Grande Viabilità al buio | l’oscurità favorisce l’abbandono dei rifiuti

Questa sera a Qualiano, le strade sono al buio totale. L’oscurità favorisce l’abbandono dei rifiuti e mette a rischio chi passa. I cittadini segnalano montagne di rifiuti e un aumento di situazioni pericolose, come incidenti o atti di vandalismo. La zona si presenta in condizioni preoccupanti, con poco controllo e poca sicurezza.

Documentato il buio totale nella zona: non solo rifiuti, ma anche un grave problema di sicurezza stradale. La Grande Viabilità di Qualiano continua a rappresentare una delle aree più problematiche del territorio, e non solo per la già nota e purtroppo cronica, pratica dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Durante un sopralluogo serale, abbiamo potuto constatare come l’oscurità totale renda la zona non soltanto un ricettacolo di rifiuti di ogni genere, compresi quelli speciali, ma anche un concreto pericolo per la circolazione stradale. Nel tratto in cui i residenti transitano o effettuano manovre di inversione, la pubblica illuminazione è completamente assente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, Grande Viabilità al buio: l’oscurità favorisce l’abbandono dei rifiuti Approfondimenti su Qualiano Grande Piazza davanti alla Reggia al buio, Napoletano: "L'oscurità genera un forte senso di insicurezza nella popolazione" Palco e sala nell’oscurità. Arriva ’Il buio’ Dal 15 al 18 gennaio al Teatro delle Moline di Bologna, torna in scena ’Il buio’, uno spettacolo di Stefano Marchetti tratto dall’opera di Antonio Moresco. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Qualiano Grande Qualiano, discarica abusiva sulla grande viabilità. De Leonardis: «Indecente»Cumuli di cassette, rifiuti e materiali abbandonati sono stati rinvenuti lungo un tratto della grande viabilità a Qualiano. «Una scena indecente – sottolinea il sindaco Raffaele De Leonardis – frutto ... ilmattino.it Qualiano, al via i lavori della fontana di piazza Rosselli: inaugurazione entro NataleEra diventata un ricettacolo di rifiuti. Carte e bottiglie di plastica galleggianti. Sarà riqualificata grazie a un intervento finanziato dai fondi del Comune. Trentamila euro dalle casse municipali ... ilmattino.it Sulla grande viabilità del nostro territorio la situazione è ormai fuori controllo: cumuli di immondizia, rifiuti abbandonati e degrado ovunque. Le immagini che pubblichiamo parlano da sole e raccontano facebook #Viabilità | #traffico | A24 Coda di 7 km tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/Tangenziale est Coda di 3 km tra Bivio Grande Raccordo Anulare e Fine Complanare in direzione Tangenziale Est @Emergenza24 | #Luceverde x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.