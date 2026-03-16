Un incidente si è verificato sulla strada circumvallazione a Qualiano, dove uno scooter ha perso il controllo a causa del manto bagnato. L’incidente è avvenuto sulla statale 162 in direzione Lago Patria e ha coinvolto un solo veicolo, che è scivolato sulla strada. Nessuna altra vettura è rimasta coinvolta e nessuno è rimasto ferito gravemente.

Strada bagnata e perdita di controllo: uno scooter scivola sulla 162 in direzione Lago Patria, sfiorata la tragedia. Sul posto la Polizia Municipale di Qualiano. Strada bagnata, scooter a terra: tragedia sfiorata. Questa mattina si è verificato un incidente sulla circumvallazione esterna, in direzione Lago Patria. La causa sarebbe da attribuire all’asfalto reso viscido dalla pioggia. Uno scooter avrebbe perso aderenza, immettendosi sulla strada e scivolando improvvisamente. Solo per un caso fortunato non si sono registrate vittime. L’episodio, infatti, poteva infatti avere conseguenze ben più gravi, considerate la dinamica e la velocità della strada. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano Incidente sulla circumvallazione: scooter scivola sul bagnato

Articoli correlati

SUV si ribalta sulla Circumvallazione tra Qualiano e GiuglianoSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini...

Qualiano, via Giovanni Falcone invasa dai rifiuti sulla circumvallazioneUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Tutto quello che riguarda Qualiano Incidente

Incidente sulla Circumvallazione tra Melito e Arzano: auto distrutte e traffico in tiltViolento incidente stradale nella giornata di ieri, sabato 7 marzo, lungo la Circumvallazione esterna nel tratto compreso tra Melito e Arzano, nell’area nord ... cronachedellacampania.it

Incidente all’alba sulla circumvallazione: muore 36enne di VillariccaTragico incidente all’alba, intorno alle 5,30, lungo la circumvallazione esterna, in un lembo di terra al confine tra Mugnano e Melito. A perdere la vita Rocco D’Alterio, 36 anni, celibe, residente a ... ilmattino.it