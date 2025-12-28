Incidente nella notte sulla Circumvallazione Esterna: SUV con cinque persone si ribalta nei pressi dell’Hotel Smeraldo. Un grave incidente, tra Qualiano e Giugliano, si è verificato nella notte lungo la Circumvallazione Esterna, nei pressi dell’Hotel Smeraldo, in direzione Giugliano. Un SUV con a bordo cinque persone si ribaltato, terminando la corsa sul tettuccio e bloccando parte della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia per i rilievi e il personale del 118, che ha prestato soccorso ai feriti. Il conducente del veicolo avrebbe riportato le ferite più serie. Non sono chiare la dinamica dell’accaduto e le motivazioni che hanno portato al ribaltamento della vettura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - SUV si ribalta sulla Circumvallazione tra Qualiano e Giugliano



