Indagine sulla morte del pusher a Rogoredo | altri quattro poliziotti indagati a Milano
Un’indagine sulla morte di Abderrahim Mansouri, il pusher marocchino ucciso durante una sparatoria a Rogoredo il 26 gennaio, coinvolge ora altri quattro agenti di polizia a Milano. Gli investigatori sospettano che le azioni della polizia abbiano contribuito all’esito fatale dell’intervento. I quattro agenti sono stati posti sotto inchiesta per eventuali irregolarità durante l’operazione, mentre la procura continua a esaminare i dettagli della vicenda.
La vicenda giudiziaria nata dopo la sparatoria del 26 gennaio nel boschetto della droga di Rogoredo, costata la vita al 28enne marocchino Abderrahim Mansouri, si arricchisce di un nuovo capitolo. La Procura di Milano ha inserito quattro agenti di polizia nel registro degli indagati con le ipotesi di favoreggiamento e omissione di soccorso, ampliando così l’inchiesta oltre alla posizione già nota dell’agente accusato di omicidio. La morte del giovane, colpito da un colpo di pistola esploso da un poliziotto durante un controllo antidroga, aveva da subito sollevato dubbi e polemiche sulla dinamica dell’accaduto e sulle fasi successive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
La sparatoria a Rogoredo e la morte di Abderrahim Mansouri: altri 4 poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorsoIl 17 febbraio 2026, la Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati altri quattro agenti di polizia, dopo la sparatoria a Rogoredo che ha causato la morte di Abderrahim Mansouri.
Sparatoria a Rogoredo: quattro poliziotti indagati, ma l’uso delle armi è legittimoLa polizia di Milano ha aperto un’indagine dopo una sparatoria avvenuta nel quartiere di Rogoredo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il caso Epstein, un medico: Nuova indagine sulla morte: pressione da strangolamento sul collo; Kurt Cobain, nuova indagine sulla morte: Fu omicidio; Kurt Cobain non si è suicidato, ma è stato ucciso: lo sostiene una nuova indagine forense indipendente sulla morte del frontman dei Nirvana; Kurt Cobain sarebbe stato ucciso: la nuova indagine sulla morte del frontman dei Nirvana.
Mistero sulla morte del ristoratore a Genova: dubbi sulla caduta accidentale, sotto esame i contiIl pubblico ministero indaga per istigazione al suicidio. Ma i testimoni ascoltati dalla polizia lo escludono e aprono altri scenari: Amava la vita ... ilsecoloxix.it
Kurt Cobain, nuova indagine sulla morte: Fu omicidio10 feb 2026 - Dalla posizione del corpo a quella dell'arma: tutti gli indizi. E il caso potrebbe essere riaperto. rockol.it
Agli atti dell’indagine sulla morte di Ramy le chat tra gli indagati con alcuni dei protagonisti di quella notte e con altri colleghi. «Datemi pure del fascista non mi interessa» facebook
Epstein "è stato strangolato", il medico chiede nuova indagine sulla morte x.com