Indagine sulla morte del pusher a Rogoredo | altri quattro poliziotti indagati a Milano

Un’indagine sulla morte di Abderrahim Mansouri, il pusher marocchino ucciso durante una sparatoria a Rogoredo il 26 gennaio, coinvolge ora altri quattro agenti di polizia a Milano. Gli investigatori sospettano che le azioni della polizia abbiano contribuito all’esito fatale dell’intervento. I quattro agenti sono stati posti sotto inchiesta per eventuali irregolarità durante l’operazione, mentre la procura continua a esaminare i dettagli della vicenda.

La vicenda giudiziaria nata dopo la sparatoria del 26 gennaio nel boschetto della droga di Rogoredo, costata la vita al 28enne marocchino Abderrahim Mansouri, si arricchisce di un nuovo capitolo. La Procura di Milano ha inserito quattro agenti di polizia nel registro degli indagati con le ipotesi di favoreggiamento e omissione di soccorso, ampliando così l’inchiesta oltre alla posizione già nota dell’agente accusato di omicidio. La morte del giovane, colpito da un colpo di pistola esploso da un poliziotto durante un controllo antidroga, aveva da subito sollevato dubbi e polemiche sulla dinamica dell’accaduto e sulle fasi successive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

