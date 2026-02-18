Pusher morto a Milano interrogatori per 4 poliziotti indagati

A Milano, Abderrahim Mansouri è morto durante un'operazione antidroga, e ora quattro poliziotti sono sotto indagine. La causa del decesso non è ancora chiara, ma le autorità sospettano che ci siano state omissioni nel soccorso e favoreggiamenti. I poliziotti coinvolti saranno ascoltati domani mattina in Questura, alle 9.30. La vicenda ha suscitato molte polemiche e richieste di chiarimenti sulla gestione delle operazioni di polizia. La città aspetta di conoscere i dettagli dell'interrogatorio e le eventuali responsabilità.

AGI - Saranno interrogati tutti domani in Questura a Milano, a partire dalle 9 e 30, i 4 agenti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso nell'inchiesta sull' intervento antidroga terminato con la morte di Abderrahim Mansouri. Il procuratore Marcello Viola e il pm Giovanni Tarzia hanno individuato diverse incongruenze nelle loro testimonianze e riscontri su possibili ritardi nel chiamare i soccorsi per il 28enne di origine marocchina quando era "agonizzante" dopo essere stato colpito alla testa da un colpo esploso dalla pistola di Carmelo Cinturrino, l'agente indagato per omicidio volontario. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Pusher morto a Milano, interrogatori per 4 poliziotti indagati Pusher morto nel boschetto di Rogoredo: indagati quattro poliziottiAbderrahim Mansouri, un giovane di 28 anni, è morto lo scorso 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, ed ora si indaga sui quattro poliziotti coinvolti. Indagine sulla morte del pusher a Rogoredo: altri quattro poliziotti indagati a MilanoUn’indagine sulla morte di Abderrahim Mansouri, il pusher marocchino ucciso durante una sparatoria a Rogoredo il 26 gennaio, coinvolge ora altri quattro agenti di polizia a Milano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cadavere in stazione, uomo morto per overdose: veniva dal boschetto della droga; Pusher ucciso da agente, altri 4 poliziotti indagati a Milano; Milano, morto il 30enne cinese colpito dalla polizia a Rogoredo: aveva rubato una pistola e fatto fuoco sugli agenti; Pusher ucciso da agente, altri quattro poliziotti indagati a Milano. Milano, pusher ucciso a Rogoredo: ci sono altri quattro agenti indagatiLa Procura di Milano ipotizza favoreggiamento e omissione di soccorso. Nel mirino presunte omissioni sui testimoni e un ritardo nell’allertare i sanitari ... affaritaliani.it Pusher ucciso da agente, altri quattro poliziotti indagati a MilanoQuattro agenti di Polizia sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso nell'indagine della Procura di Milano per fare luce sulla morte del 28enne marocchino Abderrahim Mansouri, il presun ... ansa.it Omicidio Mansouri a #Rogoredo, indagati altri 4 poliziotti oltre a quello che ha sparato. L’accusa è di favoreggiamento e omissione di soccorso. Blitz anti droga della DIA a #Roma, tra gli arrestati 3 agenti di polizia infedeli. Pusher morto e pusher al gabbio x.com Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Indagano altri poliziotti Svolta sulla morte del marocchino pusher a Milano. Oltre all’agente che ha sparato al clandestino durante un controllo antidroga, anche quattro colleghi sono inquisiti per favoreggiamento e omissione facebook