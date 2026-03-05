Il torneo Masters 1000 di Indian Wells è iniziato ufficialmente con la partecipazione di diversi tennisti di alto livello. Tra loro, Sinner ha dichiarato di voler adottare uno stile di gioco meno conservativo, anche se i risultati finora non sono stati all’altezza delle aspettative. La competizione si svolge negli Stati Uniti, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Siamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza dell’attesissimo Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). Il torneo californiano, da molti considerato il quinto Slam, apre il cosiddetto Sunshine Double che comprende anche il Masters 1000 di Miami dando il via alla importante trasferta negli States. Di questo e molto altro si è parlato nell’ultima puntata di Tennismania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Dario Puppo, conduttore del programma, ha iniziato con un riepilogo degli ultimi ottimi risultati: “Arriviamo da un fine settimana importante e dopo quanto visto anche gli Australian Open le aspettative sono alte verso Indian Wells. Nel weekend scorso i nostri portacolori hanno fatto grandi cose. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Sinner vuole giocare meno conservativo, ma finora è risultato meno efficace”

Puppo: “Sinner finora è come se non avesse giocato. Ho visto un Alcaraz molto tirato”Nuovo appuntamento con Tennismania, la rubrica quotidiana di OA Sport TV che va a commentare gli eventi accaduti in questi Australian Open.

La propaganda cinese è più subdola di quella russa, ma non meno efficaceIeri a Pechino si è chiuso un importante forum di cooperazione fra Cina e Russia nel settore dei media.

Contenuti e approfondimenti su Puppo Sinner vuole giocare meno....

Temi più discussi: Puppo: Sinner vuole giocare meno conservativo, ma finora è risultato meno efficace; Puppo: Sinner è stato male dopo l’esibizione con Alcaraz. Con Djokovic e Mensik credo fosse al 70%; Jannik Sinner è stato male: prima del match con Djokovic... | Libero Quotidiano.it.

Puppo: Sinner vuole giocare meno conservativo, ma finora è risultato meno efficaceSiamo giunti ufficialmente ai nastri di partenza dell’attesissimo Masters 1000 di Indian Wells (Stati Uniti). Il torneo californiano, da molti considerato il quinto Slam, apre il cosiddetto Sunshine ... oasport.it

Puppo: Sinner è stato male dopo l’esibizione con Alcaraz. Con Djokovic e Mensik credo fosse al 70%Si va a concludere il mese di febbraio ed a breve prenderà il via quello di marzo. Per il mondo del tennis sta per iniziare, quindi, un momento ... oasport.it

Dario Puppo - facebook.com facebook