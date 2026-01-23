Benvenuti a Tennismania, la rubrica quotidiana di OA Sport TV dedicata agli Australian Open. Oggi analizziamo le parole di Puppo, che ha commentato la prestazione di Sinner, paragonandola a una partita inesistente, e ha sottolineato la grande determinazione di Alcaraz. Un approfondimento sulle sfide e le sensibilità di questo torneo, per offrire uno sguardo chiaro e obiettivo sui protagonisti di questa edizione.

Nuovo appuntamento con Tennismania, la rubrica quotidiana di OA Sport TV che va a commentare gli eventi accaduti in questi Australian Open. Vittorie importanti per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti: andiamo ad ascoltare le parole di Dario Puppo. Su Novak Djokovic che ha vinto con Maestrelli: “ Intanto dico che Djokovic l’ho visto meglio che non la passata stagione. A me sembra in una buona condizione, non ha avuto nessun passaggio a vuoto. Comunque è sempre stato sul pezzo. Fisicamente ha detto anche lui che sta bene. Maestrelli è stato contento, giustamente di aver fatto partita più lunga possibile con Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Sinner finora è come se non avesse giocato. Ho visto un Alcaraz molto tirato”

Leggi anche: Taylor Fritz: “Ho giocato un ottimo tennis. Con Alcaraz dovrò servire molto bene per restare in partita”

Giulia, l’ultima ad aver visto Annabella Martinelli: “Una sagoma nel buio, le ho chiesto 3 volte se avesse bisogno di aiuto”Giulia, ultima persona a vedere Annabella Martinelli, riferisce di averla notata nel buio e di averle chiesto tre volte se avesse bisogno di aiuto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Puppo: Sinner finora è come se non avesse giocato. Ho visto un Alcaraz molto tiratoNuovo appuntamento con Tennismania, la rubrica quotidiana di OA Sport TV che va a commentare gli eventi accaduti in questi Australian Open. Vittorie ... oasport.it

Puppo rivela: Non avevo la percezione di quanto Sinner fosse forte nello sci. Ma in discesa aveva pauraSeconda giornata di match agli Australian Open 2026. In casa Italia la gioia è sicuramente per la vittoria di Francesco Maestrelli che vola al secondo ... oasport.it

Jannik Sinner è l’essenziale! Ho commentato in questi primi due turni degli Australian Open Alcaraz, Djokovic e Sinner. Ho visto bene, meglio dello scorso anno Nole. Oggi con Maestrelli non ha avuto passaggi a vuoto, cali fisici o problemi. Ed è stata comunq - facebook.com facebook